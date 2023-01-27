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Дистант – навсегда. Как три года Covid-19 изменили Россию

Дистант – навсегда. Как три года Covid-19 изменили Россию

Интервью с главным санврачом Свердловской области Дмитрием Козловских. Три года коронавируса изменили мир: Covid-19 надолго вытеснил грипп и кишечные инфекции, но теперь они возвращаются и готовы атаковать отвыкшие организмы с еще большей силой.

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