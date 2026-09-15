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Царьград

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Reuters: Украина ограничила финансирование до трех ключевых сфер

Reuters: Украина ограничила финансирование до трех ключевых сфер

На Украине бюджетный кризис: Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что с сегодняшнего дня государственные средства выделяются лишь на соцрасходы, зарплаты бюджетникам и военных.

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