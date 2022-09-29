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На полдня обесточат стройплощадку в Радужном Уссурийска

На полдня обесточат стройплощадку в Радужном Уссурийска

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 30 сентября. На целый день — с 08.

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