Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный эротический гороскоп за 21 - 27 октября

Эта неделя будто создана для легкомыслия, игривости, несерьезности и озорных проделок. Если вы призовете на помощь в амурных делах ласкового ребячливого Эроса-Купидона, а не пылкую Афродиту, то сумеете преодолеть все препятствия на пути к блаженству – причем, совместному.
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