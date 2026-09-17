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ИА Регнум

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Жительница Якутска чуть не зарезала сожителя, претендовавшего на ее урожай

Жительница Якутска чуть не зарезала сожителя, претендовавшего на ее урожай

Жительница Якутска набросилась с ножом на своего сожителя, предложившего отдать часть собранного урожая родственникам.

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