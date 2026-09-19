Кагановская и Некрасов не вышли с ритм-танцем после столкновения с Гончаровым

Танцевальный дуэты Василиса Кагановская — Максим Некрасов снялись с ритм-танца контрольных прокатов. «Максим повредил руку и поедет в травмпункт», – сказала тренер дуэта Анжелика Крылова в трансляции Первого канала.
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