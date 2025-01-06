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Закон, порядок, государство

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За год инженеры Балтийского флота обезвредили свыше 30 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны

За год инженеры Балтийского флота обезвредили свыше 30 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек.

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