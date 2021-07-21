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Этот советский завод производил ядерное оружие. 15 лет тут никого нет

Этот советский завод производил ядерное оружие. 15 лет тут никого нет

Московский завод «Молния» некогда считался объектом повышенной секретности и на это были свои немаловажные причины.

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Alex Imen
Таких предприятий закрыто тысячи. Оказались не нужны "на рынке". Нужны фантики в обмен на сырье.
Елена Секретева
Да, угробили сколько предприятий! Продались мы за красивые фантики и джинсы с жевачкой! Живем в дерьме, дышим дерьмом и едим дерьмо!
Алексей Корепанов
"Этот советский завод производил ядерное оружие". ЖурналЫст.
Николай
Маасковские барыги и на не такое способны!
Галина Беляева
Вот так ценится здоровье людей, эти территории никакая дезактивация не очистит. то то последнее время все москвичи от рака умирают и вообще онкобольных увеличилось. Ведь куда-то весь хлам снесенного завода отвезли утилизовали, где только неизвестно? Вот и фонит земля московская. И ведь сколько приезжих все рвутся осесть в Москве. Все строют и строют и такое дорогое жилье, в которое и бесплатно то не стоит заселятся. Но лишь бы в Москве, а что там было до постройки неважно.
Алексей Смирнов
И подобных заводов по России не счесть.
Алексей Андреевич
сколько нытья... нас в "счастливое советское время" химзавод травил выбросами, а ублюдки из обкома говорили, что это "аллергия на цветение" (когда лужи в ноябре с зеленым налетом).
Василий Целовальников
Обида очень гложет и за этот завод и за разрушенные МТФ (молочно-товарные фермы) и т.д. Это дело рук Гайдара, Ельцина, Чубайса и иже подобных! Но до сегодняшнего дня, я не слышал, чтобы кого-то за такие "подвиги" осудили или отправили на Колыму!!!

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