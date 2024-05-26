Ролан Гаррос. 1-й круг. Рублев сыграет с Даниэлем, Алькарас – с Вульфом, Димитров встретится с Ковачевичем, Маррей – с Вавринкой

Чемпион-2015 Стэн Вавринка сыграет финалистом-2016 Энди Марреем. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Первый круг Андрей Рублев (Россия) Таро Даниэль (Япония) Дата проведения 26 мая, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии