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Эта египтянка жила 1900 лет назад. Её погребальную маску нашли российские археологи

Эта египтянка жила 1900 лет назад. Её погребальную маску нашли российские археологи

﻿﻿В 2024 году экспедиция под руководством нашего друга египтолога Максима Лебедева провела раскопки кладбища в археологическом комплексе Джебель-эль-Нур, в 120 километрах к югу от Каира.

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