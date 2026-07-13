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Новости Омска

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Труп мужчины обнаружили в районе пляжа на Зеленом острове в Омске

Труп мужчины обнаружили в районе пляжа на Зеленом острове в Омске. 39-летний омич пошел купаться в минувшую субботу и домой не вернулся.

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