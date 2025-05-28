Новое цифровое решение для родителей и школьников: «Госуслуги. Моя школа» уже в 80 регионах России Ирина ВальковаМинистерство цифрового развития Российской Федерации представило новое мобильное приложение «Госуслуги.
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