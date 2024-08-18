В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца. Где не досчитаются боеприпасов

Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области© РИА Новости Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".