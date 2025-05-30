Спеша к морю двое молодых туристов не удержали «Шевроле» на дороге. Один больше не увидит море никогда.
ДТП в Крыму
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Спеша к морю двое молодых туристов не удержали «Шевроле» на дороге. Один больше не увидит море никогда.
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