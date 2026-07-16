Декларация о суверенитете: 35 лет несбывшихся надежд

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Документ провозглашал верховенство украинских законов над союзными, право на собственные армию, бюджет, внешнюю политику и даже на «ядерный статус» (в тот момент на территории республики размещалось треть советского ядерного арсенала).