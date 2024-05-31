Политолог Ухов о победителях Премии интернет-контента: «Либеральная упоротая среда оздоравливается»

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Итоги III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета, продемонстрировали, что среда, где создавался весь диджитал-контент, оздоравливается и избавляется от «либеральной упоротости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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