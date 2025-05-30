Эрдоган напомнил Зеленскому о важности переговоров с Россией

АНКАРА, 31 мая, ФедералПресс. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что Анкара поддерживает возобновление переговорного процесса между российской и украинской делегациями.
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