Порядка 60% россиян повышают уровень кулинарного мастерства в интернете

Около 60% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что развивают свои кулинарные навыки в интернете: смотрят обучающие видео и читают пошаговые инструкции в соцсетях (тематические группы, блогеры, лента с публикациями друзей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии