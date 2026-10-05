Глава разведки Германии Йегер заявил, что страну могут втянуть в войну с Россией

Германия рискует быть втянутой в военный конфликт с Россией. С таким заявлением 5 октября выступил глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер, сообщила газета Die Welt.
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