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ИА Регнум

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Глава разведки Германии Йегер заявил, что страну могут втянуть в войну с Россией

Глава разведки Германии Йегер заявил, что страну могут втянуть в войну с Россией

Германия рискует быть втянутой в военный конфликт с Россией. С таким заявлением 5 октября выступил глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер, сообщила газета Die Welt.

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