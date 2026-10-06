Армения повышает пошлины на ВНЖ и ПНЖ с 1 ноября: новые тарифы до $640

С 1 ноября оформление вида на жительство и постоянного места жительства в Армении переходит в цифровой формат, а пошлины вырастут в полтора-два раза: ВНЖ подорожает со 105 до 150 тысяч драмов, ПМЖ — со 140 до 250 тысяч драмов.