Армения повышает пошлины на ВНЖ и ПНЖ с 1 ноября: новые тарифы до $640

С 1 ноября оформление вида на жительство и постоянного места жительства в Армении переходит в цифровой формат, а пошлины вырастут в полтора-два раза: ВНЖ подорожает со 105 до 150 тысяч драмов, ПМЖ — со 140 до 250 тысяч драмов.
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