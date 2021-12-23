Авторадио

911 подписчиков

Четверть жителей регионов хотят переехать на работу в Москву и Петербург в 2022 г. — опрос

Каждый четвертый работоспособный житель регионов России собирается покинуть родной город ради работы в столичных компаниях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх