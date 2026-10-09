Минцифры предложило обеспечить каждую квартиру интернетом на скорости 1 Гбит с

Минцифры России намерено установить требование к обеспечению квартир высокоскоростным интернетом с минимальной скоростью подключения 1 Гбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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