Алмазный центр Бельгии предупредил о возможных проблемах из-за нового этапа санкций

С 1 сентября наступит следующая фаза санкций «Большой семерки» против российских алмазов. Повлияет ли на российский бизнес расширение ограничений?В страны G7 и в ЕС с 1 сентября нельзя будет ввозить российские алмазы весом от 0,5 карат.