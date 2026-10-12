The Latest Nord Stream News Might Lead To Something Much More Authored by Andrew Korybko via Substack, Regardless of however the "friendly competition" evolves between Germany and Poland over leading NATO 3.
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