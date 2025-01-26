Лехконен на 59:45 забил победный гол в игре с «Рейнджерс» (5:4). «Колорадо» прервал серию из трех поражений

«Рейнджерс» дома уступили «Колорадо» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин на 56-й минуте сравнял счет, однако на отметке 59:45 Лехконен забросил победную шайбу.
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