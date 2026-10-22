В Москве дилерский центр выставил на продажу третьего поколения 2017 года. За девять лет машина накрутила всего 6307 километров – в среднем выходит порядка 700 километров в год.
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