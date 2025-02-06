Лэмми порассуждал о «тысяче лет» партнерства Великобритании с Украиной

Лэмми заявил, что Украину и Великобританию связывают тысячи лет партнерства Британско-украинское партнерство насчитывает сотни и тысячи лет, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на встрече с Владимиром Зеленским.
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