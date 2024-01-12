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Более 15 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» за новогодние праздники

Более 15 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» за новогодние праздники

В период новогодних праздников павильон «Макет Москвы» посетило больше 15 тысяч человек, которые воспользовались уникальной возможностью поучаствовать в новогодней викторине и выиграть приятные памятные призы.

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