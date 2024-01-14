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Русская весна

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Буданов резко переобулся: на Украине заявили о смене позиции главы ГУР по войне с РФ

Буданов резко переобулся: на Украине заявили о смене позиции главы ГУР по войне с РФ

На Украине заявили о резкой смене позиции главы ГУР Буданова по войне с Россией. Начальник Главного управления разведки ВСУ больше не говорит о возможности «захвата» Крыма: «Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее.

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