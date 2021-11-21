Добрый Мир

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Песков восхитился блестящим шагом МИД РФ в ситуации с перепиской по «нормандскому формату»

Песков восхитился блестящим шагом МИД РФ в ситуации с перепиской по «нормандскому формату»

Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE МИД России предпринял блестящий шаг, опубликовав переписку, которая касается организации саммита в «нормандском формате», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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