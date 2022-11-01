Заммэра Бочкарев рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов»

Специалисты завершили возведение монолитных железобетонных конструкций учебно-образовательного кластера «Ломоносов», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 ноября.
Специалисты завершили возведение монолитных железобетонных конструкций учебно-образовательного кластера «Ломоносов», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 ноября.
Свежие комментарии