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Заммэра Бочкарев рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов»

Заммэра Бочкарев рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов»

Специалисты завершили возведение монолитных железобетонных конструкций учебно-образовательного кластера «Ломоносов», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 1 ноября.

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