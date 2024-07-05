В Кузбассе выпускница раскритиковала свой колледж и профессию прямо на вручении диплома

«Я с гордостью могу сказать, что я полностью разочаровалась в своей профессии» – заявила она. Отзыв на методы преподавания в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий выпускница оставила на вручении диплома.
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