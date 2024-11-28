В Центре Мешалкина создали замену титану из «черного алмаза» для протезирования костей

Ученые первые в мире изобрели сверхлегких материал, который становится «родным» для костной ткани. Он не вызывает проблем во время МРТ, более того, человеку не придется снова переносить операцию — замена такого протеза не требуется.
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