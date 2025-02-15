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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более тысячи атлетов приняли участие в ледовом полумарафоне Magic Vladivostok Ice Run 2025

15 февраля во Владивостоке состоялся ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run. Участники соревновались на дистанциях 5, 10, 21,1 км.

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