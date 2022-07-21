За сутки в Приморье выявили 50 человек с коронавирусом

В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом неделю назад COVID-19 были инфицированы 26 человек, и средний показатель 20-30 человек держался с середины мая, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.