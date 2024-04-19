Адмирал Пентагона выразил крайнее возмущение и озабоченность «Калибрами» на борту ледокола.

Дмитрий Гурин

"Он подчеркнул, что данное вооружение представляет угрозу, а не служит оборонительным целям, что заявило российское военное руководство." ....................... а "чисто оборонный альянс" НАТО расширяясь как паразитирующий вирус на восток то же действует в целях обороны стран альянса? Как говорил один болтливый коняка в нашем мультике: "Не смеши мои подковы". Уже все в курсе что все западные страны живут только за счет дешёвых ресурсов третьих стран. Обломитесь господа, вы уже так обожрались что мозги жиром заплыли. Была Великая Римская Империя, остались одни ошметки, история и до сих пор действующие конфликты что в Испании что в Шотландии что Ирландии. Так что гегемону с вассалами пора умирать, если в ближайшие десятилетия, а может и годы, не адоптируется к реалиям жизни.