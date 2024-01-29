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Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах Жить по кайфу в России? Такой у мигрантов тренд.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
К депутатам их заселить, пусть пользуются.
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5 час.
Natalija Osminina
&quot;Если начать работать, то мы наведём порядок. Но начнём ли мы работать? Вот в чём вопрос&quot;- гром не грянет-мужик не перекрестится. Только санкции заставляют искать выход, только давление приводит к  шагу вперед. Не было бы счастья-да несчастье помогло. Получается, в ближайшее время надо ждать исламистских  демаршей- демонстраций, погромов, резни и террористических актов. Тогда власти начнут шевелиться. Или пошевелится  народ. Тем более, что скоро и Казахстан заполыхает, беженцы пойдут. Придется властям просыпаться и мобилизовываться.
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30 мин.

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