Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах Жить по кайфу в России? Такой у мигрантов тренд.
Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах
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Марина Биченова
К депутатам их заселить, пусть пользуются.
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5 час.
Natalija Osminina
"Если начать работать, то мы наведём порядок. Но начнём ли мы работать? Вот в чём вопрос"- гром не грянет-мужик не перекрестится. Только санкции заставляют искать выход, только давление приводит к шагу вперед. Не было бы счастья-да несчастье помогло. Получается, в ближайшее время надо ждать исламистских демаршей- демонстраций, погромов, резни и террористических актов. Тогда власти начнут шевелиться. Или пошевелится народ. Тем более, что скоро и Казахстан заполыхает, беженцы пойдут. Придется властям просыпаться и мобилизовываться.
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30 мин.
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