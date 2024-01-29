Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Natalija Osminina

"Если начать работать, то мы наведём порядок. Но начнём ли мы работать? Вот в чём вопрос"- гром не грянет-мужик не перекрестится. Только санкции заставляют искать выход, только давление приводит к шагу вперед. Не было бы счастья-да несчастье помогло. Получается, в ближайшее время надо ждать исламистских демаршей- демонстраций, погромов, резни и террористических актов. Тогда власти начнут шевелиться. Или пошевелится народ. Тем более, что скоро и Казахстан заполыхает, беженцы пойдут. Придется властям просыпаться и мобилизовываться.