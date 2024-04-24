НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    надо жёстко искоренять эту сталенщину!!!Юрист рассказал, ...
  • Горыныч
    Жизнь - бумеранг. Тех, кто выбросил, ждёт подобная участь, только внимательного водителя может рядом не оказаться...В Петербурге спас...
  • Россиянин
    Сука.Михаил Козырев по...

Михаил Козырев попался на пранк Вована и Лексуса

Михаил Козырев попался на пранк Вована и Лексуса

Иноагент рассказал, что будет агитировать музыкантов на помощь ВСУ Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Сети новый пранк с участием журналиста, основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (внесен в реестр иноагентов в РФ), уехавшего из России в Израиль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Сука.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх