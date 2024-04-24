Михаил Козырев попался на пранк Вована и Лексуса

Иноагент рассказал, что будет агитировать музыкантов на помощь ВСУ Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Сети новый пранк с участием журналиста, основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (внесен в реестр иноагентов в РФ), уехавшего из России в Израиль.