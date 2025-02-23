Лучшие клиники и госпитали Петербурга принимают на лечение и восстановление бойцов СВО из всех регионов России

Одно из таких мест – клиническую больницу имени Святителя Луки посетил губернатор Александр Беглов Глава Петербурга посетил сегодня Клиническую больницу Святителя Луки и встретился с участниками специальной военной операции, которые находятся в Петербурге на лечении, рассказали в пресс-службе Смольного.