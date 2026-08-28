Калининградская область стала четвертым регионом, где суд снял "Яблоко" с выборов

Иск об отмене регистрации списка партии "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание Калининградской области удовлетворил областной суд в пятницу, 28 августа 2026 года, сообщил "Коммерсантъ" член федерального политкомитета партии Иван Большаков.
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