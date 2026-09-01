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Экс-тренер «Сочи» Морено временно возглавил сборную Южной Кореи

Экс-тренер «Сочи» Морено временно возглавил сборную Южной Кореи

Испанский специалист Роберт Морено стал временным главным тренером национальной команды Южной Кореи.Испанский специалист Роберт Морено стал временным главным тренером национальной команды Южной Кореи.

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