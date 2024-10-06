Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда
    Простите, беглые либерасты, за то, что мы вас расстроили!)🥺Шок. На вражеском...
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    Мы должны свергнуть и уничтожить бандеровскую мразь по всей украине а потом шпротам мощзги вправим а либерду в России...Украинцы и эстонц...

WP: «Моссад» разработал пейджеры для взрыва при нажатии двумя руками

WP: «Моссад» разработал пейджеры для взрыва при нажатии двумя руками

Линейка пейджеров тайваньской компании Apollo , которые разработала израильская разведка «Мосаад», приводили в действие вшитую в устройство взрывчатку при одновременном нажатии двух кнопок, пишет Washington Post (WP).

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