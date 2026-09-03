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Асенсио об оправдании по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней: «Я всегда верил, что справедливость восторжествует. Не хочу зацикливаться на шуме и трудных моментах»

Рауль Асенсио высказался о вердикте суда по делу о о  распространении видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетней.

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