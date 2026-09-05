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Марин Ле Пен и Эдуар Филипп выяснили позиции сторон по отношению к Украине

Марин Ле Пен и Эдуар Филипп выяснили позиции сторон по отношению к Украине

Украинский кризис стал основной темой дебатов между Марин Ле Пен и Эдуаром Филиппом, кандидатами в президенты Франции, 4 сентября пишет французская газета 20 Minutes.

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