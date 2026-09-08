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Газета.ру

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Сенатор Джабаров счел ошибкой решение Венгрии выслать российских дипломатов

Сенатор Джабаров счел ошибкой решение Венгрии выслать российских дипломатов

Венгрия совершила ошибку, выслав российских дипломатов, этот шаг навредит прежде всего Будапешту. Об этом News.

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