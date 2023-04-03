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Политолог Марков: находящийся в полукольце Бахмут работает как ловушка для войск Украины

Политолог Марков: находящийся в полукольце Бахмут работает как ловушка для войск Украины

Находящийся в полукольце Бахмут (российское название — Артемовск) работает как ловушка для Вооруженных сил Украины.

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