Инструкция — фиксируем код ТН ВЭД через классификационное решение ФТС

Классификационные решения ФТС — это важный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, позволяющий заранее определить код товара по ТН ВЭД и снизить риски при таможенном оформлении.
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