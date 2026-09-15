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Грузоперевозки ...

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Инструкция — фиксируем код ТН ВЭД через классификационное решение ФТС

Инструкция — фиксируем код ТН ВЭД через классификационное решение ФТС

Классификационные решения ФТС — это важный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, позволяющий заранее определить код товара по ТН ВЭД и снизить риски при таможенном оформлении.

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