Эксперт дал советы по сбору ребенка в детский лагерь

Более 5,7 миллионов российских детей в этом году отправятся в лагеря. Советами, которые помогут подготовить ребенка к поездке и сохранить родительское спокойствие, поделился 18 мая руководитель образовательных программ Enjoy Camp Николай Горбунов.
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