Житель Алтайского края поймал 26 лещей и попал под "уголовку"

У сельчанина изъяли добычу, орудия лова и лодку с мотором В Алтайском крае в отношении 28-летнего жителя села Акатьево Солтонского района возбудили уголовное дело за незаконную ловлю рыбы, сообщили в муниципальном управлении МВД "Бийское".