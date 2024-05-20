Житель Алтайского края поймал 26 лещей и попал под "уголовку"

У сельчанина изъяли добычу, орудия лова и лодку с мотором В Алтайском крае в отношении 28-летнего жителя села Акатьево Солтонского района возбудили уголовное дело за незаконную ловлю рыбы, сообщили в муниципальном управлении МВД "Бийское".
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