Охота на маньяка: ЮАР накрыла паника из-за серии загадочных расправ над женщинами

В окрестностях южноафриканского Йоханнесбурга вспыхнула масштабная тревога из-за предполагаемого серийного убийцы после обнаружения тела уже девятой жертвы за последние два месяца, сообщает телеканал CBS News .
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